Мазепин завоевал подиум на этапе Азиатской Формулы-3 в Малайзии

Российский пилот Никита Мазепин, выступающий в зимнее межсезонье в Азиатской Формуле-3, неплохо провёл этап чемпионата в Малайзии. В первой гонке он финишировал на пятом месте, во второй Никите удалось добиться подиума и финишировать вторым, а в заключительной, третьей гонке он стал четвёртым. Победы во всех трёх гонках на автодроме «Сепанг» завоевал Джек Дуэн, сын знаменитого мотогонщика Мика Дуэна.

После четырёх этапов серии Никита Мазепин занимает третье место в общем зачёте чемпионата, набрав 164 очка. Отставание от лидирующего Джои Алдерса из Нидерландов составляет 51 очко.

Заключительный этап Азиатской Формулы-3 пройдёт в Таиланде 22–23 февраля.

Напомним, в 2020 году Мазепин будет выступать в Формуле-2.