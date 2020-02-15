В «Мерседесе» показали видео с первого выезда нового болида на трассу
Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас провели обкатку нового болида, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере». Гонщики впервые вывели новую машину на автодроме в Сильверстоуне.
Соответствующее видео доступно на странице команды «Мерседес» в социальной сети.
Напомним, предстоящий сезон для Хэмилтона и Боттаса станет уже четвёртым совместным в «Мерседесе». В минувшем чемпионате Льюис завоевал шестой титул чемпиона мира, а Боттас впервые в карьере стал чемпионом мира. Англо-финский дуэт принёс «Мерседесу» шестую кряду победу в Кубке конструкторов.
Презентация новой машины «Мерседеса» состоялась 14 февраля. 19 февраля в Барселоне стартуют первые официальные предсезонные тесты Формулы-1.
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