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Лоттерер выиграл квалификацию Формулы-E в Мексике, Верляйн — третий

Лоттерер выиграл квалификацию Формулы-E в Мексике, Верляйн — третий
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В Мехико завершилась квалификация Формулы-E этапа в Мексике. Поул завоевал Андре Лоттерер, второе место занял Митч Эванс, тройку лучших замкнул Паскаль Верляйн.

В недавнем прошлом экс-пилоты Формулы-1 Стоффель Вандорн, Брендон Хартли и Фелипе Масса заняли одиннадцатое, пятнадцатое и 21-е место соответственно. Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь примет старт с девятого места.

Формула-E. Мексика. Квалификация

1. Андре Лоттерер (Porsche Team) — 1.07,922
2. Митч Эванс (Jaguar Racing) — +0,063
3. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +0,278
4. Ник де Врис (Mercedes) — +0,292
5. Себастьен Буэми (DAMS) — +0,442
6. Сэм Бёрд (Virgin Racing) — +0,522

Не прошли в суперпоул:

7. Робин Фряйнс (Virgin Racing) — 1.08,435
8. Нико Мюллер (Dragon Racing) — 1.08,479
9. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.08,496
10. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — +1.08,540
11. Стоффель Вандорн (Mercedes) — 1.08,636
15. Брендон Хартли (Dragon Racing) — 1.08,878
21. Фелипе Масса (Venturi) — 1.09,450.

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