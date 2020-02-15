Лоттерер выиграл квалификацию Формулы-E в Мексике, Верляйн — третий

В Мехико завершилась квалификация Формулы-E этапа в Мексике. Поул завоевал Андре Лоттерер, второе место занял Митч Эванс, тройку лучших замкнул Паскаль Верляйн.

В недавнем прошлом экс-пилоты Формулы-1 Стоффель Вандорн, Брендон Хартли и Фелипе Масса заняли одиннадцатое, пятнадцатое и 21-е место соответственно. Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь примет старт с девятого места.

Формула-E. Мексика. Квалификация

1. Андре Лоттерер (Porsche Team) — 1.07,922

2. Митч Эванс (Jaguar Racing) — +0,063

3. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +0,278

4. Ник де Врис (Mercedes) — +0,292

5. Себастьен Буэми (DAMS) — +0,442

6. Сэм Бёрд (Virgin Racing) — +0,522

Не прошли в суперпоул:

7. Робин Фряйнс (Virgin Racing) — 1.08,435

8. Нико Мюллер (Dragon Racing) — 1.08,479

9. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.08,496

10. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — +1.08,540

11. Стоффель Вандорн (Mercedes) — 1.08,636

15. Брендон Хартли (Dragon Racing) — 1.08,878

21. Фелипе Масса (Venturi) — 1.09,450.