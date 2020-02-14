Квят — о целях «Альфа Таури»: мы хотим возглавлять среднюю группу

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своих и командных целях на следующий сезон.
«Пусть у команды и машины другой внешний вид, но с технической точки зрения АТ01 — эволюция прошлогоднего STR14, который работал хорошо. Имея такую стартовую базу, наша цель — прибавить и максимально продвинуться вперёд. Учитывая, насколько плотной была борьба в середине пелотона, и не зная, насколько все мы добились прогресса, невозможно делать прогнозы, но я ожидаю настоящего шоу на трассе, и мы хотим возглавлять среднюю группу.
Я считаю, что прошлый год был для меня хорошим в плане личных открытий, понимания, что для меня работает, а что — нет. 2019 год был для меня хорошим, учитывая финиши в топ-10 и подиум в Хоккенхайме, но определённо есть пространство для улучшения. Не скажу, что поставил перед собой какие-то конкретные цели. Я хочу продолжать делать то, что я делал, но лучше», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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