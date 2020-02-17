Марко: Феттель больше не первый пилот «Феррари»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Себастьян Феттель, по его мнению, больше не является первым пилотом «Феррари», после того как Шарль Леклер нанёс ему поражение во внутрикомандной дуэли в сезоне-2019.

«Если Себастьян хочет продолжать выступления, хочет остаться на хорошем контракте в конкурентоспособной команде, ему надо очень хорошо провести этот сезон. Шарль Леклер сделал так, что Себастьян потерял статус первого пилота.

Да, он остаётся четырёхкратным чемпионом мира. Но ему уже не будет так легко, как было с нами (с 2010 по 2013 год Феттель в составе «Ред Булл» стал четырёхкратным чемпионом. — Прим. «Чемпионата»), потому как у него не лучшая машина в пелотоне. Он должен покинуть зону комфорта», — цитирует Марко GrandPX.news.