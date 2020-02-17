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В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему расстались с прежним титульным спонсором

В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему расстались с прежним титульным спонсором
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал расставание с титульным спонсором — компанией SportPesa.

«У SportPesa были некоторые трудности на их внутреннем рынке, поэтому они приняли решение прекратить соглашение. Они всё ещё хотят участвовать, но, возможно, на другом уровне, не в качестве титульного спонсора. В первую очередь BWT — отличный титульный спонсор, наша машина выглядит просто потрясающе. Чуть более розовая, с большими буквами BWT на заднем антикрыле. Думаю, всё просто здорово.

У BWT хорошие взаимоотношения с окружающей средой, они многое делают для этого. Формула-1 стремится к тому же. Формула-1 старается обходиться без пластиковых бутылок. Общаюсь с ребятами из BWT, чтобы они помогли нам в конечном итоге сделать гонки без пластика. Нужно всё делать шаг за шагом. Надеюсь, BWT удастся помочь не только нашей команде, но и всей Формуле-1», — цитирует Зафнауэра Motorsport.

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