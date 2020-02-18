Росберг: если Хэмилтон догонит Шумахера по титулам, то станет величайшим в истории
По мнению чемпиона Формулы-1 2016 года Нико Росберга, его бывший напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон будет достоин считаться лучшим гонщиком в истории, если станет чемпионом в сезоне-2020.
Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, по количеству титулов уступает лишь Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился сильнейшим по итогам сезона. По победам преимущество тоже на стороне немца: 91 против 84.
«В этом году Хэмилтон может стать величайшим гонщиком за всю историю, если повторит рекорд Шумахера. Кто вообще мог ожидать такого?
Мне повезло выступать с обоими гонщиками, но я не могу их сравнить. Михаэль невероятно усердно работал, а Льюис страстно любит спорт. Это два исключительных гонщика», — приводит слова Росберга GP Blog.
Браун рассказал, в чём Хэмилтон похож на Шумахера
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