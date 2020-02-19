Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1

19 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует первая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников первого дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Карлос Сайнс (McLaren)
Эстебан Окон (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Даниил Квят (Scuderia Alpha Tauri)
Серхио Перес (Racing Point) — до обеда
Лэнс Стролл (Racing Point) — после обеда
Роберт Кубица (Alfa Romeo) — до обеда
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — после обеда
Кевин Магнуссен (Haas)
Джордж Расселл (Williams) — до обеда
Николас Латифи (Williams) — после обеда.
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