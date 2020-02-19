Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1

19 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует первая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников первого дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Себастьян Феттель (Ferrari)

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Карлос Сайнс (McLaren)

Эстебан Окон (Renault Sport F1) — до обеда

Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда

Даниил Квят (Scuderia Alpha Tauri)

Серхио Перес (Racing Point) — до обеда

Лэнс Стролл (Racing Point) — после обеда

Роберт Кубица (Alfa Romeo) — до обеда

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — после обеда

Кевин Магнуссен (Haas)

Джордж Расселл (Williams) — до обеда

Николас Латифи (Williams) — после обеда.