Онлайн-трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы-1

21 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников третьего дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Себастьян Феттель (Ferrari)

Макс Ферстаппен (Red Bull) — до обеда

Александер Албон (Red Bull) — после обеда

Ландо Норрис (McLaren) — до обеда

Карлос Сайнс (McLaren) — после обеда

Эстебан Окон (Renault Sport F1) — до обеда

Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда

Даниил Квят (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Лэнс Стролл (Racing Point)

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Ромен Грожан (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Николас Латифи (Williams).