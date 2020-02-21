Онлайн-трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы-1

21 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников третьего дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull) — до обеда
Александер Албон (Red Bull) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren) — до обеда
Карлос Сайнс (McLaren) — после обеда
Эстебан Окон (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Даниил Квят (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Лэнс Стролл (Racing Point)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Ромен Грожан (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Николас Латифи (Williams).
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