«Рено» начал тесты Формулы-1 в чёрной ливрее. Фото

Сегодня, 19 февраля, начались предсезонные тесты Формулы-1. Команда «Рено» приступила к работе с машиной, окрашенной в чёрный цвет. В коллективе подтвердили, что чёрная ливрея планируется к использованию только на испытаниях — в ходе съёмочного дня автомобиль команды был выкрашен в жёлтый цвет.
Если у вас не отображаются фото, их можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рено».
Машина «Рено»
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Первая серия предсезонных тестов пройдёт с 19 по 21 февраля. Сегодня, 19 февраля, команды отработают в таком составе: «Мерседес» — Валттери Боттас (утром) и Льюис Хэмилтон (днём), «Феррари» — Шарль Леклер, «Ред Булл» — Макс Ферстаппен, «Макларен» — Карлос Сайнс, «Рено» — Эстебан Окон (утром) и Даниэль Риккардо (днём), «Альфа Таури» — Даниил Квят, «Рейсинг Пойнт» — Серхио Перес (утром) и Лэнс Стролл (днём), «Альфа Ромео» — Роберт Кубица (утром) и Антонио Джовинацци (днём), «Хаас» — Кевин Магнуссен, «Уильямс» — Джордж Расселл (утром) и Николас Латифи (днём).
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