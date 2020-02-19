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Болельщики покупают пакеты «Билет+Отель» на Гран-при России активнее, чем год назад

Болельщики покупают пакеты «Билет+Отель» на Гран-при России активнее, чем год назад
Авто / Формула-1 0

Популярность предложения «Билет+Отель» на Гран-при России Формулы-1 — 2020 превысила показатели прошлого года, сообщает пресс-служба «Росгонок». В феврале промоутер Гран-при России продал столько же пакетных предложений на этап, сколько было продано в прошлом году в середине мая.

В связи с высокими темпами продаж промоутер увеличил количество пакетов «Билет+Отель», в состав которых входит доступ на гоночный уик-энд и проживание в гостинице, на 30 процентов. Рост популярности легко объясним, учитывая, что в этом году выгода для клиента при покупке пакетного предложения достигает 65%.

Кроме того, для удобства зрителей, выбирающих проживание в горном кластере, в состав пакета добавили трансфер. В пакеты «Билет+Отель» включены гостиницы категорий от двух до пяти звезд. Нынешние цены на предложение «Билет+Отель» действуют до 1 апреля 2020 года.

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