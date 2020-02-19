Квят: нужно больше времени, чтобы приспособиться к этому болиду

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от первого тестового дня Формулы-1 в Барселоне.



«Я думаю, что это был достаточно комфортный день, мы не столкнулись с большими проблемами, машина работала надёжно. Машина чувствовала себя на трассе как дома с первых кругов. В начале дня мы совершили все необходимые проверки, из-за чего наше утро получилось довольно медленным, но это необходимо команде на первых тестах.



Как только это было сделано, мы смогли пройти несколько хороших кругов и лучше понять новый болид. Мы поработали над настройками, которые нельзя опробовать во время стандартного гоночного уик-энда. Трудно комментировать успехи, которых мы достигли за зиму, потому что мы впервые пилотируем этот болид, и, безусловно, нужно больше времени, чтобы приспособиться к этому болиду», — цитирует Квята пресс-служба команды.