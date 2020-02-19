Ферстаппен сказал, что новый болид «Ред Булл» стал быстрее везде
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о первом дне предсезонных тестов Формулы-1, который он закончил на четвёртой позиции.
«Хороший день. Шасси и двигатель работали очень хорошо. Это именно то, что мы хотим видеть, для нас это главное, и я рад. Мы просто изучаем машину, пробуем что-то, смотрим данные и ищем места, где можем прибавить.
Я коснулся гравия один раз, поэтому меня развернуло. Во второй раз я потерял болид в связке 13-го и 14-го поворотов. Такие вещи случаются, если ты ищешь пределы болида. Это часть гонок. К счастью, болид цел, а это главное.
Машина везде быстрее, и это хорошо. Надёжность машины кажется ещё более впечатляющей. Очень позитивные эмоции», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
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