Сайнс увидел в «Рейсинг Пойнт» угрозу для «Макларена»
Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс отреагировал на результаты первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые начались вчера, 19 февраля, на автодроме в Барселоне. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») показал третье время дня, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
Многие заметили, что инженеры «Рейсинг Пойнт» просто скопировали некоторые технические решения «Мерседеса», лучшей команды Формулы-1 последних лет. Сайнс предположил, что «Макларен», который в сезоне-2019 занял четвёртое место в Кубке конструкторов, может проиграть «Рейсинг Пойнт» в 2020-м.
«То, что маленькие команды извлекают выгоду от сотрудничества с крупными коллективами, осложняет нам жизнь», — приводит его слова GrandPX.news.
В «Рейсинг Пойнт» заявили, что впервые за много лет разработали машину с нуля
В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему их машина так похожа на прошлогодний «Мерседес»
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