Источник: ФИА одобрила спорную новинку «Мерседеса»

Технический эксперт Формулы-1 Паоло Филизетти прокомментировал использование «Мерседесом» необычного рулевого управления, оказавшегося под пристальным вниманием во второй день тестов в Барселоне. По словам эксперта, ФИА уже одобрила новинку, поэтому соперникам не стоит рассчитывать, что она будет признана не соответствующей регламенту.

«Я слышал, что ФИА уже одобрила эту систему, частично по той причине, что в «Мерседесе» сказали: мы сразу собираемся её протестировать, вместо того чтобы медлить.

Было ясно заранее, что на систему обратят внимание. Но у «Мерседеса», похоже, нет с этим проблем. Чтобы скопировать систему, соперникам понадобятся месяцы. Нужно же будет убедиться, что всё работает как следует», — приводит слова эксперта GP Today.

У «Мерседеса» обнаружили странное рулевое управление, его легальность под вопросом