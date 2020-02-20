Леклер рассказал о своём блокноте, записи из которого попали на фото

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему он использует для записей на предсезонных тестах блокнот и ручку, а не электронные устройства.
В ходе первого дня тестов Леклер активно пользовался блокнотом, делая пометки о своих впечатлениях от кругов. В частности, но написал, что условия были «не так плохи», у него не возникло «больших проблем» во время прогрева шин.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
«В прошлом сезоне я пользовался планшетом, куда записывал свои мысли. В итоге после 15 кругов мне было очень сложно разобраться в собственных записях. Я вернулся к ручке и блокноту, что мне нравится. Я привык к ним. Тот факт, что я всё записываю, помогает мне не забывать важные моменты и быть более точным на совещаниях.
Замена Феттеля? Мне позвонили в 6:45 утра, я ещё спал. Команде нет особой разницы, кто именно за рулём. Да, механикам пришлось менять сиденье, но у нас с Себом одна программа, меняется только имя на болиде», — цитирует Леклера Motorsport.
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