Хэмилтон: после имитации гонки я был готов проехать ещё хоть сотню кругов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги второго дня тестов, который он завершил на девятой строчке. Хэмилтон отметил, что он находится в отличной форме и хотел проехать как можно больше кругов, несмотря на то, что команда провела имитацию гонки с утра.



«Ещё один позитивный день в Барселоне. Мы проехали большой километраж, провели симуляцию гонки, создав хорошую основу для предстоящего сезона. Думаю, это было впервые в моей карьере, когда я отработал на тестах и хотел продолжить.



У нас оставалось 20 минут, мне хотелось проехать больше кругов, но у нас закончились шины. Я хорошо себя чувствую, я в отличной форме. После имитации гонки я был готов проехать ещё хоть сотню кругов», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт «Мерседеса».



