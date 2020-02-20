Хэмилтон: после имитации гонки я был готов проехать ещё хоть сотню кругов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги второго дня тестов, который он завершил на девятой строчке. Хэмилтон отметил, что он находится в отличной форме и хотел проехать как можно больше кругов, несмотря на то, что команда провела имитацию гонки с утра.
«Ещё один позитивный день в Барселоне. Мы проехали большой километраж, провели симуляцию гонки, создав хорошую основу для предстоящего сезона. Думаю, это было впервые в моей карьере, когда я отработал на тестах и хотел продолжить.
У нас оставалось 20 минут, мне хотелось проехать больше кругов, но у нас закончились шины. Я хорошо себя чувствую, я в отличной форме. После имитации гонки я был готов проехать ещё хоть сотню кругов», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт «Мерседеса».
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