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Ньюи не понравилось, что спорную новинку «Мерседеса» не запретили сразу же

Ньюи не понравилось, что спорную новинку «Мерседеса» не запретили сразу же
Авто / Формула-1 0

Технический директор команды «Ред Булл» в Формуле-1 Эдриан Ньюи выразил недовольство тем, что спорную систему рулевого управления «Мерседеса», получившую название DAS, не запретили в ФИА уже в нынешнем сезоне. Ранее стало известно, что система будет запрещена начиная с сезона-2021.

«Я не уверен, что функция ограничивается только контролем температуры шин. Полагаю, что эта система также оказывает влияние на аэродинамику машины. Мне трудно понять, почему её не признали незаконной сейчас. Пилот не управляет автомобилем посредством нажатия или вытягивания рулевого колеса», — приводит слова Ньюи Auto Motor und Sport.

Сегодня, 21 февраля, в Барселоне проходит третий день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

В Формуле-1 запретят спорную новинку «Мерседеса» начиная с сезона-2021
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