Хэмилтон при переговорах о контракте будет учитывать свои планы на 5-10 лет вперёд

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что во время предстоящих переговоров о новом контракте в Формуле-1 он будет держать в уме собственные долгосрочные планы — в частности, варианты дальнейшей деятельности после завершения гоночной карьеры. Ранее появлялись сообщения, что Хэмилтон готов заключить с «Мерседесом» максимально долгосрочный контракт с долгосрочным переходом к роли посла бренда.
«Сейчас речь идёт об определении, каков мой пяти- или десятилетний план действий и как решение, которое я сейчас приму, повлияет на моё будущее. Позволит ли он осуществить определённые вещи, чтобы, когда я повешу шлем на гвоздь, я сумел продолжать заниматься другими вещами, которые меня интересуют? Больше всего мы будем обсуждать именно это», — приводит слова Хэмилтона Grandpx.
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