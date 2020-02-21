Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рейсинг Пойнт» не исключили, что «Феррари» и «Хаас» незаконно обмениваются данными

В «Рейсинг Пойнт» не исключили, что «Феррари» и «Хаас» незаконно обмениваются данными
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин считает, что сотрудничество «Хааса» с «Феррари» должно вызывать куда больше вопросов в плане соблюдения регламента Формулы-1, чем партнёрство самой «РП» с «Мерседесом» — пусть даже новый болид «Рейсинг Пойнт» является практически копией прошлогоднего W10.

«У нас было много обсуждений с ФИА на сей счёт. Пару лет назад в Абу-Даби был поднят вопрос, что сотрудники переходили из одной команды в другую, из большой в маленькую, а потом обратно в большую. Это немного нас расстраивает. Мы никогда не изучали такой вариант и никогда не будем. Нам не нравится, что люди пытаются обходить правила. Все мы знаем, что это происходило. Кто знает, происходит ли это и сейчас, ведь прямого ответа мы не получили», — приводит слова Грина RaceFans.

В «Рейсинг Пойнт» заверили, что не получали от «Мерседеса» данных при создании машины
Скандал в Формуле-1? Новая машина «розовых пантер» подозрительно похожа на «Мерседес»
Зачем придумывать своё, если можно просто взять чемпионскую машину годичной давности? И пусть конкуренты бесятся.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020