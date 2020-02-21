В «Рейсинг Пойнт» не исключили, что «Феррари» и «Хаас» незаконно обмениваются данными

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин считает, что сотрудничество «Хааса» с «Феррари» должно вызывать куда больше вопросов в плане соблюдения регламента Формулы-1, чем партнёрство самой «РП» с «Мерседесом» — пусть даже новый болид «Рейсинг Пойнт» является практически копией прошлогоднего W10.



«У нас было много обсуждений с ФИА на сей счёт. Пару лет назад в Абу-Даби был поднят вопрос, что сотрудники переходили из одной команды в другую, из большой в маленькую, а потом обратно в большую. Это немного нас расстраивает. Мы никогда не изучали такой вариант и никогда не будем. Нам не нравится, что люди пытаются обходить правила. Все мы знаем, что это происходило. Кто знает, происходит ли это и сейчас, ведь прямого ответа мы не получили», — приводит слова Грина RaceFans.

В «Рейсинг Пойнт» заверили, что не получали от «Мерседеса» данных при создании машины