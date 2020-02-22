«Феррари» попросит у ФИА разъяснений по поводу новой системы «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда попросит у Международной автомобильной федерации разъяснений по поводу хитрой системы DAS команды «Мерседес». Бинотто отметил, что на создание своего аналога у «Феррари» может уйти половина сезона.



«Ещё не обсуждали с ФИА этот момент, но мы попросим разъяснение. Нам важно это понять, но мы не будем оспаривать решение федерации.



Разработка аналога? Это займёт довольно много времени и будет явно позже, чем гран-при Австралии. Нужно сделать проект первой концепции, произвести, омологировать, пройти тесты на безопасность. Если делать всё это, сможем представить свой вариант к середине сезона», — приводит слова Маттиа Бинотто The Guardian.

Напомним, с 2021 года эта система будет под запретом.