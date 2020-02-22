Расселл: в 2020 году «Уильямс» не будет проигрывать соперникам так много, как в прошлом

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что в 2020 году его команда уже не будет уступать соперникам так много, как в минувшем сезоне.

«В 2020 году „Уильямс“ не будет проигрывать соперникам так много, как в прошлом году. В минувшем сезоне мы уступали соперникам в среднем около секунды. В этом году команды прибавили где-то на 0,3 секунды. Так что, если хотим быть в борьбе, нам нужно отыграть хотя бы такое отставание.

Если нам удастся достигнуть поставленных целей, значит, мы сделаем классную работу и сможем вести борьбу с другими командами. Как бы то ни было, больше информации мы получим лишь на следующей неделе. Ну а этап в Мельбурне покажет реальную расстановку сил", — приводит слова британца Autosport.