Тост считает, что «Хонда» не уйдёт из Формулы-1

Глава «Альфа Таури» Франц Тост убеждён, что поставщик моторов «Хонда» не покинет Формулу-1 после 2021 года.
«Верю, что „Хонда“ останется в чемпионате и после 2021 года. Естественно, что в такой большой компании, как „Хонда“, рассматривают разные сценарии. Но я думаю, что большинство всё же поддержит участие „Хонды“ в чемпионате.
Наша работа с компанией развивается по плану. 2018 год был ознакомительным и мы посвятили его обратной связи. В 2019 году мы ожидали от «Хонды» первой победы с «Ред Булл» и этот план удался. В 2020 году компания может помочь «Ред Булл» завоевать титул, на это есть хорошие шансы", — приводит слова Тоста GrandPX.news.
Напомним, «Хонда» поставляет силовые установки лишь «Ред Булл» и «Альфа Таури». С 2015 по 2017 годы японские мотористы сотрудничали с «Маклареном».
- 22 февраля 2020
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47
-
16:36
-
15:54
-
14:29
-
13:52
-
12:57
-
11:25
-
10:52
-
09:55
-
01:47
-
01:36
-
01:29
-
01:24
- 21 февраля 2020
-
22:19
-
21:15
-
21:07
-
20:05
-
19:53
-
18:51
-
17:43
-
16:38
-
16:13
-
15:52
-
15:24
-
15:04
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:19
-
14:06
-
13:37