Тост считает, что «Хонда» не уйдёт из Формулы-1

Глава «Альфа Таури» Франц Тост убеждён, что поставщик моторов «Хонда» не покинет Формулу-1 после 2021 года.

«Верю, что „Хонда“ останется в чемпионате и после 2021 года. Естественно, что в такой большой компании, как „Хонда“, рассматривают разные сценарии. Но я думаю, что большинство всё же поддержит участие „Хонды“ в чемпионате.

Наша работа с компанией развивается по плану. 2018 год был ознакомительным и мы посвятили его обратной связи. В 2019 году мы ожидали от «Хонды» первой победы с «Ред Булл» и этот план удался. В 2020 году компания может помочь «Ред Булл» завоевать титул, на это есть хорошие шансы", — приводит слова Тоста GrandPX.news.



Напомним, «Хонда» поставляет силовые установки лишь «Ред Булл» и «Альфа Таури». С 2015 по 2017 годы японские мотористы сотрудничали с «Маклареном».