Мазепин завершил сезон Азиатской Формулы-3 на третьем месте, Алдерс стал чемпионом

Сегодня, 23 февраля, на автодроме Бурирам в Таиланде завершился чемпионат Азиатской Формулы-3. Её победителем стал нидерландский пилот Джои Алдерс, который в последний уик-энд чемпионата сумел завоевать одну победу, а также финишировал на третьем и седьмом месте. В сезоне он одержал пять побед. В пятнадцати гонках сезона он набрал 266 очков.
Второе место в общем зачёте досталось Джеку Дуэну, отставшему от Алдерса в итоге на 37 очков. Австралиец в ходе сезона также одержал пять побед. Тройку лучших по итогам чемпионата замкнул Никита Мазепин, набравший 186 очков. Россиянин четырежды сумел подняться на подиум. В Таиланде ему удалось занять пятое место и дважды — восьмое.
Обращает на себя внимание и успешное выступление в чемпионате британки Джейми Чедвик, которая стала четвёртой, отстав от Мазепина на 47 баллов.
- 23 февраля 2020
-
16:00
-
14:50
-
13:58
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
-
22:57
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47
-
16:36
-
15:54
-
14:29
-
13:52
-
12:57
-
11:25
-
10:52
-
09:55
-
01:47
-
01:36
-
01:29
-
01:24
- 21 февраля 2020
-
22:19
-
21:15
-
21:07
-
20:05
-
19:53
-
18:51
-
17:43