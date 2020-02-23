Мазепин завершил сезон Азиатской Формулы-3 на третьем месте, Алдерс стал чемпионом

Сегодня, 23 февраля, на автодроме Бурирам в Таиланде завершился чемпионат Азиатской Формулы-3. Её победителем стал нидерландский пилот Джои Алдерс, который в последний уик-энд чемпионата сумел завоевать одну победу, а также финишировал на третьем и седьмом месте. В сезоне он одержал пять побед. В пятнадцати гонках сезона он набрал 266 очков.

Второе место в общем зачёте досталось Джеку Дуэну, отставшему от Алдерса в итоге на 37 очков. Австралиец в ходе сезона также одержал пять побед. Тройку лучших по итогам чемпионата замкнул Никита Мазепин, набравший 186 очков. Россиянин четырежды сумел подняться на подиум. В Таиланде ему удалось занять пятое место и дважды — восьмое.

Обращает на себя внимание и успешное выступление в чемпионате британки Джейми Чедвик, которая стала четвёртой, отстав от Мазепина на 47 баллов.