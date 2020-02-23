Экипаж G-Drive Racing стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Джеймса Френча и Леонарда Хогенбома стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман.

Учитывая, что первое место на старте по итогам квалификации заняла команда Thunderhead Carlin Racing, получив за это дополнительный балл в общекомандную копилку, задача Русинова и его партнёров по команде заключалась в том, чтобы не позволить сопернику отыграть гандикап уже в 8 очков. Финишную прямую в 4-часовой гонке в Таиланде первым пересёк прототип Thunderhead Carlin Racing под номером 45, но G-Drive Racing при таких вводных должны были финишировать не ниже второго места, что российской команде и удалось. В итоговой сводной таблице G-Drive Racing оказались выше своих основных конкурентов на одно очко, что принесло нашей команде победу в её дебютном сезоне в Азиатской серии Ле-Ман.

Этот титул стал уже пятым для G-Drive Racing в международных гонках на выносливость и первым в автоспортивной истории Aurus.



«После победы в чемпионате мира по гонкам на выносливость и трёх титулов в Европейской серии Ле-Ман команда G-Drive Racing добилась нового блистательного триумфа, выиграв с первой попытки с двумя победами в гонках чемпионат Азиатской серии Ле-Ман. Это в очередной раз подтверждает, что наша команда – лучшая в категории LMP2! В финальной гонке нашей главной задачей было надёжно финишировать на второй позиции, чтобы гарантировать итоговую победу. Каждый в нашем коллективе отлично выполнил свою работу, прототип Aurus 01 был быстр и надёжен, мои напарники вновь уверенно себя показали. И, конечно, мы признательны всем нашим болельщикам за поддержку. Теперь продолжим подготовку к новому сезону Европейской серии Ле-Ман», — цитирует Романа Русинова пресс-служба G-Drive Energy.