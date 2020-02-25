Маркелов женился на бывшей ведущей «Дома-2» Кате Жуже

Пилот Формулы-2 Артём Маркелов отпраздновал свадьбу. На странице Артёма в социальной сети «Инстаграм» появилось фото, на котором изображены руки семейной пары. Обручальные кольца сделаны в едином стиле. Также Маркелов выложил фото в «сториз». На фоне букета появилась надпись «мистер и миссис».

Пост можно увидеть на странице Артёма в «Инстаграме».

Избранницей 25-летнего спортсмена стала светская львица, бывшая участница и ведущая скандального проекта «Дом-2» Катя Жужа. Девушке 31 год, и она уже воспитывает дочь от гражданского брака. Также в прошлом она состояла в законном браке.

Отметим, что в прошлом Маркелов встречался с другой бывшей участницей «Дома-2», известной телеведущей и видеоблогером 37-летней Алёной Водонаевой.