Гасли утверждает, что проблема с мотором на машине «Альфа Таури» «не слишком серьёзная»

Сегодня, 26 февраля, в Барселоне стартовала вторая серия официальных предсезонных тестов Формулы-1. Заезды неудачно начались для пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, который после трёх кругов на трассе вынужден был приостановить работу и заехать в боксы. На машине француза возникли проблемы с мотором.

Пьер уверяет, что они были не критичны.

«Проблема была не слишком серьёзная, но её устранение потребовало много времени. Тем не менее я доволен, хотя и не думаю, что мы нашли идеальный баланс, но у нас есть ещё два дня» — сказал Гасли в эфире F1 TV.

После устранения неполадок Гасли вернулся на трассу и проехал ещё 22 круга. По итогам утренней сессии он показал второе время, уступив лишь резервисту «Альфа Ромео» Роберту Кубице.