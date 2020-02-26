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Гасли утверждает, что проблема с мотором на машине «Альфа Таури» «не слишком серьёзная»

Гасли утверждает, что проблема с мотором на машине «Альфа Таури» «не слишком серьёзная»
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 26 февраля, в Барселоне стартовала вторая серия официальных предсезонных тестов Формулы-1. Заезды неудачно начались для пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, который после трёх кругов на трассе вынужден был приостановить работу и заехать в боксы. На машине француза возникли проблемы с мотором.

Пьер уверяет, что они были не критичны.

«Проблема была не слишком серьёзная, но её устранение потребовало много времени. Тем не менее я доволен, хотя и не думаю, что мы нашли идеальный баланс, но у нас есть ещё два дня» — сказал Гасли в эфире F1 TV.

После устранения неполадок Гасли вернулся на трассу и проехал ещё 22 круга. По итогам утренней сессии он показал второе время, уступив лишь резервисту «Альфа Ромео» Роберту Кубице.

У «Ред Булл» возникли серьёзные проблемы с подвеской, а у «Альфа Таури» — с мотором
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