Гасли: днём Квят продолжил работу над чем-то интересным

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от первого дня второй серии официальных тестов Формулы-1. Француз посетовал на проблемы с болидом, а также добавил, что над рядом настроек работу продолжил его напарник Даниил Квят.
«Утром у нас были небольшие проблемы, которые помешали моей сессии. Это не было идеально, так как мы планировали преодолеть большее количество кругов. Но такое случается. В последний час мы отработали на максимуме.
Конец части тестов получился напряжённым, мы пытались изучить разные направления настроек за короткий промежуток времени. Днём над чем-то интересным продолжил работать Даниил Квят.
В дальнейшем мы попытаемся выжать максимум из каждой возможности, которая поможет получить больше информации о болиде. Нам необходимо быть максимально эффективными", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 26 февраля 2020
-
21:32
-
21:22
-
20:04
-
19:54
-
19:19
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
17:58
-
16:01
-
15:02
-
13:41
-
13:23
-
12:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
01:20
-
00:59
- 25 февраля 2020
-
23:59
-
23:53
-
22:27
-
22:00
-
21:48
-
20:41
-
20:03
-
19:53
-
18:44
-
17:55
-
16:35
-
15:51
-
15:38