Гасли: днём Квят продолжил работу над чем-то интересным

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от первого дня второй серии официальных тестов Формулы-1. Француз посетовал на проблемы с болидом, а также добавил, что над рядом настроек работу продолжил его напарник Даниил Квят.

«Утром у нас были небольшие проблемы, которые помешали моей сессии. Это не было идеально, так как мы планировали преодолеть большее количество кругов. Но такое случается. В последний час мы отработали на максимуме.

Конец части тестов получился напряжённым, мы пытались изучить разные направления настроек за короткий промежуток времени. Днём над чем-то интересным продолжил работать Даниил Квят.

В дальнейшем мы попытаемся выжать максимум из каждой возможности, которая поможет получить больше информации о болиде. Нам необходимо быть максимально эффективными", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».