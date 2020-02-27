Перес: я ещё никогда не начинал сезон с такой сильной машиной
Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес положительно отозвался о работе инженеров команды в межсезонье. По его словам, ему ещё никогда не приходилось пилотировать на предсезонных тестах настолько конкурентоспособный автомобиль.
Вчера, 26 февраля, Перес показал третье время дня, проехав 84 круга и уступив лишь Роберту Кубице («Альфа Ромео») и Максу Ферстаппену («Ред Булл»).
«Да, это самый сильный автомобиль, который у меня когда-либо был на старте сезона. Надеюсь, в Мельбурне (на первом этапе сезона. — Прим. «Чемпионата») мы получим доказательство.
Пока машина работает хорошо. Есть обнадёживающие знаки. Но у нас ещё столько работы перед Мельбурном. Надеюсь, мы справимся», — цитирует Переса Grand Prix 247.
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