Боттас: в Формуле-1 на тестах ведутся странные игры
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о прошедших предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне. По словам Боттаса, истинный уровень команд пока не известен.
«Иногда в нашем спорте ведутся странные игры в вопросе демонстрации скорости на тестах. Только сами команды знают истинную форму, в которой они находятся.
Они могут всё рассчитать и сложить с точки зрения времени на круге, которое они в теории могли бы показать, и мы можем только догадываться, по какой программе работают другие команды и что у них есть в запасе.
Мы знаем, что команде важно в первую очередь сосредотачиваться на собственной работе, делать свою работу и ждать момента, когда все раскроют свои карты», — приводит слова Боттаса Autosport.
«Мерседесы» быстры, но ломаются, у Квята есть шансы. Итоги тестов Формулы-1
К надёжности чемпионских моторов всё больше вопросов. А копипастеры из «Рейсинг Пойнт» начинают раздражать конкурентов.
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