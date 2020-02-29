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Боттас: в Формуле-1 на тестах ведутся странные игры

Боттас: в Формуле-1 на тестах ведутся странные игры
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о прошедших предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне. По словам Боттаса, истинный уровень команд пока не известен.

«Иногда в нашем спорте ведутся странные игры в вопросе демонстрации скорости на тестах. Только сами команды знают истинную форму, в которой они находятся.

Они могут всё рассчитать и сложить с точки зрения времени на круге, которое они в теории могли бы показать, и мы можем только догадываться, по какой программе работают другие команды и что у них есть в запасе.

Мы знаем, что команде важно в первую очередь сосредотачиваться на собственной работе, делать свою работу и ждать момента, когда все раскроют свои карты», — приводит слова Боттаса Autosport.

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