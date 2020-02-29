Абитебуль: у нас агрессивный план по доработке машины

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.



«Сегодня была кульминация беспроблемных и продуктивных предсезонных тестов. Довольны, как отработали. Машина во многом соответствует ожиданиями, а все полученные компоненты были на трассе вовремя и соответствовали стандартам качества. Смогли выполнить все основные задачи с минимальным количество ошибок в течение двух недель. Мы сосредоточились на оценке основных характеристик болида и определении уровня надёжности шасси и двигателя, а затем работали над различными вариантами настроек. Некоторые идеи оказались интересными, другие — нет.



Можем быть довольны надёжностью нашего двигателя, поскольку использовали всего один силовой агрегат, как и наши клиенты в „Макларене“ за эти шесть дней. Наш уровень производительности соответствует ожиданиям, что является позитивным знаком — корреляция данных находится на высоком уровне, что будет иметь важное значение, поскольку у нас агрессивный план по доработке машины. Пока сложно давать прогнозы о конкурентоспособности, так что давайте дождёмся первых гонок сезона», — приводит слова Абитебуля пресс-служба команды.