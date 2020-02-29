Туррини опасается, что в «Феррари» бросят доработку нового болида
Известный обозреватель и инсайдер Лео Туррини поделился мыслями о ситуации в стане «Феррари». В частности, Туррини выразил опасения, что в Маранелло оставят идею доработки болида образца 2020 года и бросят все ресурсы на подготовку к 2021 году.
«Резюмируя сказанное Бинотто, можно понять, что „Феррари“ не сможет бороться за победу в Мельбурне. Мы недостаточно быстры, и это то, о чём говорилось на протяжении всей зимы.
Всегда ценил откровенность Бинотто. Правда приносит боль, но она оздоравливает. Как бы то ни было, никто не собирается опускать руки в марте, но меня пугает мысль, что все ресурсы команды бросят на подготовку к 2021 году. Вместе с тем не думаю, что Маттиа это сделает", — написал Туррини в своём блоге на сайте Quotidiano.net.
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