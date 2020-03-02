Хюлькенберг: сейчас очень важен надёжный инвестор за спиной

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг высказался о сложности выступлений в современных реалиях.
«Нельзя рассчитывать только на хорошие выступления, сейчас очень важен надёжный инвестор за спиной. Если его нет, то становится крайне сложно финансировать свои выступления. Ещё один вариант — получить связь с каким-либо автопроизводителем и стать частью молодёжной программы, чем это раньше произойдёт, тем лучше.
Формула-1 всегда была дорогим удовольствием, это технический вид спорта. Команды стараются получить преимущtство за счёт безумных и креативных идей, но это стоит денег. Удивляет, сколько на самом деле топ-команды тратят на создание болида.
Чтобы построить хорошую карьеру, нужно оказываться в нужном месте в нужное время. Нужно выигрывать в критические моменты. В любой гонке можно показать себя, главное — найти её. В таком случае можно получить приглашение от топ-команды. Но если этого не будет, то совершить рывок вперёд будет сложно уже через три-четыре года», — приводит слова Нико Хюлькенберга t-online.
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