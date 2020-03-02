Дарувала — лучший по итогам второго дня тестов Формулы-2, Сироткин — 5-й, Шварцман — 10-й

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-2. По его итогам лучшее время осталось за пилотом команды «Карлин» Джеханом Дарувалой. Вторым стал Чжоу Гуаньюй из «УНИ-Виртуози», третьим — Педро Пике из «Хароуза».
Российский гонщик Сергей Сироткин показал пятое время дня, Роберт Шварцман стал 10-м, Никита Мазепин по итогам дня остался на 17-й позиции, у Артёма Маркелова 20-й результат.
Тесты Формулы-2 (второй день)
1. Джехан Дарувала («Карлин») — 1.41,260.
2. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 1.41,377.
3. Педро Пике («Хароуз») — 1.41,491.
4. Мик Шумахер («Према») — 1.41,531.
5. Сергей Сироткин («АРТ») — 1.41,602.
6. Джек Эйикен («Кампос») — 1.41,706.
7. Каллум Айлотт («УНИ-Виртуози») — 1.41,758.
8. Нобухару Мацусита («МП Моторспорт») — 1.41,784.
9. Фелипе Другович («МП Моторспорт») — 1.41,807.
10. Роберт Шварцман («Према») — 1.41,972.
11. Дэниел Тиктум («ДАМС») — 1.41,976…
17. Никита Мазепин («Хайтек») — 1.42,557…
20. Артём Маркелов («ХВА») — 1.43,882.
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