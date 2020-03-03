Леклер признался, что пропустит Феттеля в случае приказа от «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не станет сопротивляться атакам напарника Себастьяна Феттеля, если команда попросит его об этом.
Напомним, Леклер уже подписал с «Феррари» новый контракт, который действует до сезона-2024 включительно, а вот соглашение Феттеля с коллективом истекает в 2020-м.
«У нас с Себом всё в порядке. Уверен, мы нашли правильный баланс в отношениях. Хотя есть решения, которые принимает «Феррари», и я подчинюсь команде.
Могу добавить лишь, что мне ещё есть чему поучиться у напарника, кто бы им ни был», — приводит слова 22-летнего Леклера GrandPX.news.
На Гран-при Бразилии 2018 года Леклер и Феттель в ходе борьбы за четвёртое место в гонке не избежали столкновения и оставили команду без очков.
Гран-при Австралии, первый этап сезона Формулы-1 2020 года, пройдёт с 13 по 15 марта.
- 3 марта 2020
-
12:08
-
11:11
-
10:01
-
09:05
-
00:56
-
00:00
- 2 марта 2020
-
22:45
-
21:45
-
20:40
-
19:34
-
18:43
-
17:50
-
16:00
-
15:13
-
14:02
-
13:14
-
12:20
-
11:17
-
10:01
-
09:00
-
00:52
- 1 марта 2020
-
23:22
-
23:00
-
22:52
-
20:50
-
19:42
-
18:12
-
17:19
-
16:56
-
15:54
-
13:22
-
11:58
-
10:53
-
09:40
-
00:37