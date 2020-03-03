Леклер признался, что пропустит Феттеля в случае приказа от «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не станет сопротивляться атакам напарника Себастьяна Феттеля, если команда попросит его об этом.

Напомним, Леклер уже подписал с «Феррари» новый контракт, который действует до сезона-2024 включительно, а вот соглашение Феттеля с коллективом истекает в 2020-м.

«У нас с Себом всё в порядке. Уверен, мы нашли правильный баланс в отношениях. Хотя есть решения, которые принимает «Феррари», и я подчинюсь команде.

Могу добавить лишь, что мне ещё есть чему поучиться у напарника, кто бы им ни был», — приводит слова 22-летнего Леклера GrandPX.news.

На Гран-при Бразилии 2018 года Леклер и Феттель в ходе борьбы за четвёртое место в гонке не избежали столкновения и оставили команду без очков.

Гран-при Австралии, первый этап сезона Формулы-1 2020 года, пройдёт с 13 по 15 марта.