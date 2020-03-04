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Леклера обвинили в неаккуратном пилотировании

Леклера обвинили в неаккуратном пилотировании
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс прокомментировал выступления Шарля Леклера («Феррари») в сезоне-2019. По словам Альберса, 22-летний монегаск, возможно, вовсе не так хорош, как о нём принято думать после победы во внутрикомандном сражении над Себастьяном Феттелем, четырёхкратным чемпионом Формулы-1.

«Он первый гонщик, которого я не могу оценить. Мне кажется, Леклер всё время старается выжать из машины больше, чем она способна дать. Для меня загадка, как это у него получается демонстрировать такие результаты на круги, если он так дико пилотирует.

Впереди его ожидает важный сезон. Посмотрим, сможет ли он сохранить силу и стабильность в условиях давления», — приводит слова Альберса GrandPX.news.

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