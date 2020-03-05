Альберс: Феттеля раздражает, когда напарник настолько быстр

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс прокомментировал желание Себастьяна Феттеля («Феррари») выступать в паре с Кими Райкконеном. Феттель и Райкконен вместе выступали за «Феррари» с 2015 по 2018 год, и лишь в сезоне-2019 финна заменили на молодого монегаска Шарля Леклера.

«У Феттеля действительно есть скорость. Но его раздражает, когда напарник настолько быстр. Вот почему он хотел, чтобы Кими оставался его напарником, — из соображений безопасности», — приводит слова Альберса GrandPX.news.

В сезоне-2019 22-летний Леклер одержал победу над 32-летним Феттелем, четырёхкратным чемпионом Формулы-1, во внутрикомандном противостоянии. Монегаск выиграл две гонки против одной у немца и занял четвёртое место в личном зачёте, опередив напарника, ставшего пятым, на 24 очка.

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