Альберс: Феттеля раздражает, когда напарник настолько быстр

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс прокомментировал желание Себастьяна Феттеля («Феррари») выступать в паре с Кими Райкконеном. Феттель и Райкконен вместе выступали за «Феррари» с 2015 по 2018 год, и лишь в сезоне-2019 финна заменили на молодого монегаска Шарля Леклера.
«У Феттеля действительно есть скорость. Но его раздражает, когда напарник настолько быстр. Вот почему он хотел, чтобы Кими оставался его напарником, — из соображений безопасности», — приводит слова Альберса GrandPX.news.
В сезоне-2019 22-летний Леклер одержал победу над 32-летним Феттелем, четырёхкратным чемпионом Формулы-1, во внутрикомандном противостоянии. Монегаск выиграл две гонки против одной у немца и занял четвёртое место в личном зачёте, опередив напарника, ставшего пятым, на 24 очка.
- 5 марта 2020
-
09:02
-
00:59
- 4 марта 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
18:51
-
17:43
-
16:05
-
15:01
-
14:16
-
13:57
-
13:16
-
12:20
-
11:10
-
10:07
-
09:14
- 3 марта 2020
-
23:45
-
22:51
-
21:35
-
20:41
-
19:59
-
19:00
-
18:18
-
16:03
-
14:34
-
14:01
-
13:16
-
12:08
-
11:11
-
10:01
-
09:05
-
00:56
-
00:00