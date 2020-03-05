Райкконен дал совет «Феррари», как победить «Мерседес»
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен не считает, что «Мерседес», лучшую команду Формулы-1 последних лет, нельзя победить. 40-летний Райкконен дал совет «Феррари» и выразил надежду, что итальянская команда, за которую он выступал ранее, сможет навязать борьбу «серебряным стрелам».
«Мерседес» не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с сезона-2014, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы.
«Не думаю, что «Мерседес» непобедим. Они не раз проигрывали гонки в последнее время. Хотя они действительно чаще всего впереди и постоянно выступают хорошо.
«Феррари» должна улучшить темп и демонстрировать большую стабильность. Тогда у них появится шанс на победу в чемпионате. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Райкконена GrandPX.news.
Марко: «Ред Булл» может победить «Мерседес» в Австралии
Читайте также
- 5 марта 2020
-
14:40
-
14:10
-
13:12
-
12:16
-
11:02
-
10:28
-
09:02
-
00:59
- 4 марта 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
18:51
-
17:43
-
16:05
-
15:01
-
14:16
-
13:57
-
13:16
-
12:20
-
11:10
-
10:07
-
09:14
- 3 марта 2020
-
23:45
-
22:51
-
21:35
-
20:41
-
19:59
-
19:00
-
18:18
-
16:03
-
14:34
-
14:01
-
13:16
Партнерский контент