Райкконен дал совет «Феррари», как победить «Мерседес»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен не считает, что «Мерседес», лучшую команду Формулы-1 последних лет, нельзя победить. 40-летний Райкконен дал совет «Феррари» и выразил надежду, что итальянская команда, за которую он выступал ранее, сможет навязать борьбу «серебряным стрелам».

«Мерседес» не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с сезона-2014, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы.

«Не думаю, что «Мерседес» непобедим. Они не раз проигрывали гонки в последнее время. Хотя они действительно чаще всего впереди и постоянно выступают хорошо.

«Феррари» должна улучшить темп и демонстрировать большую стабильность. Тогда у них появится шанс на победу в чемпионате. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Райкконена GrandPX.news.