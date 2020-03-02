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Марко: «Ред Булл» может победить «Мерседес» в Австралии

Марко: «Ред Булл» может победить «Мерседес» в Австралии
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не исключил, что победу на Гран-при Австралии, который по традиции откроет очередной сезон Формулы-1, отпразднует кто-то из пары Макс ФерстаппенАлександер Албон, несмотря на высокую скорость «Мерседеса» на предсезонных тестах. Лучшее время по итогам шести дней испытаний показал Валттери Боттас.

«Мы входим в сезон с позитивным чувством. Мы сделали ещё один шаг к тому, чтобы сделать Макса Ферстаппена самым молодым чемпионом в истории.

Мы значительно лучше готовы, чем в прежние годы. Думаю, мы поборемся с «Мерседесом» за победу в Австралии», — цитирует Марко GrandPX.news.

Также он отметил прогресс мотористов «Хонды», который должен помочь прибавить в квалификации.

«Мы уже «проехали» 5 тысяч километров на динамометрическом стенде — в прошлом году было всего 500 километров. Но самое главное, что «Хонда» сделала шаг вперёд в плане мощности. Поэтому мы надеемся выйти на уровень «Мерседеса» и «Феррари», что должно означать существенный прогресс в квалификации», — сказал Марко.

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