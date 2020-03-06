Квят получил нового физиотерапевта. Ранее он работал в лондонском «Арсенале»
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», получил нового физиотерапевта. Стюарт Смит, работавший с россиянином, решил уйти из Ф-1, и теперь с Даниилом будет работать Ноэл Кэрролл, который с 2013 года работал в футбольном клубе «Арсенал», представляющем английскую Премьер-лигу.
«Ноэла помогли мне найти мой бывший тренер Стю и Люк (Беннетт, один из директоров компании, которая обслуживает пилотов программы «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата») из Hintsa. Мы не были знакомы до этого, он работал в лондонском «Арсенале», не в Ф-1.
С Ноэлом у нас пока всё идёт хорошо. Иногда интересно попробовать что-то совершенно новое. Он тоже привыкает быстро. Так что никаких проблем», — цитирует Квята Motorsport.com Россия.
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