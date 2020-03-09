Кубица: первое впечатление от Петрова было не самым приятным

Польский гонщик Роберт Кубица поделился воспоминаниями от дебюта в Формуле-1 Виталия Петрова, первого российского спортсмена в истории чемпионата.
Петров дебютировал в Ф-1 в 2010 году, подписав контракт с «Рено». Россиянин провёл сезон в паре с Кубицей. Поляк в тот год трижды попал на подиум и со 136 очками занял восьмое место в личном зачёте, а Петров с 27 очками стал 13-м.
«Первое впечатление было, возможно, не самым приятным, но потом мы поладили. Он пришёл в команду со своеобразным настроем – как боксёр выходит на ринг перед главным боем своей жизни. Но по ходу длинного сезона мы стали лучше работать вместе, и в итоге он очень многому научился.
Когда он только появился в Формуле-1, он, возможно, думал, что здесь ездят своего рода машины GP2, только побольше. И только потом осознал, насколько на самом деле сложная это серия. Определённо, особенно в самом начале, ему недоставало знаний, технической подкованности – и простого понимания, что происходит вокруг.
Виталий был намного сильнее, чем многим казалось. Чем про него говорили, чем принято думать. Он точно мог добиться в своей карьере большего – у него были для этого данные», — цитирует Кубицу Motorsport.com Россия.
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