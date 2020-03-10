Бывший босс «Рено» Булье вспомнил, как Петров дебютировал в Формуле-1

Эрик Булье, возглавлявший команду «Рено» в 2010 году, когда в её составе дебютировал первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров, рассказал о дебюте россиянина в чемпионате.

Сезон-2010 Петров провёл в паре с Робертом Кубицей. Поляк в тот год трижды попал на подиум и со 136 очками занял восьмое место в личном зачёте, а россиянин с 27 очками стал 13-м.

«Виталий сразу произвёл хорошее впечатление. Я помню первый брифинг с инженерами – от него сразу была неплохая обратная связь. Конечно, ты до конца никогда не можешь быть уверен в том, насколько быстр пилот, пока он не проведёт первую квалификацию, не проедет первую гонку. Но инженеры остались довольны. В то время они немного скептически относились к уровню выходцев из GP2, и их сразу впечатлило то, как быстро Виталий освоился в машине.

Мы не ждали от него чудес, особенно в квалификациях. Он выбыл из борьбы в первом сегменте в Бахрейне, но это не стало драмой, мы были к этому готовы. При действующем формате квалификации новичкам особенно сложно.

Я думаю, Виталию очень помогло то, что его напарником был Роберт. Это был лучший ориентир, который только можно было представить. Всё-таки количество работы, которое есть у пилотов Ф1, в разы превышает то, с которым сталкиваешься в GP2.

Мне кажется, Виталий за счёт таланта слишком легко со всем справлялся в младших классах. И именно Роберт показал ему, как нужно работать в Формуле-1. Видя, как напарник проводит с инженерами почти всё своё время, Виталий очень быстро понял, что только так можно прогрессировать», — цитирует Булье Motorsport.com Россия.