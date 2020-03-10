Норрис: Ферстаппена можно в большей степени назвать гонщиком, чем Хэмилтона

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.



«Макса можно в большей степени назвать гонщиком, чем Хэмилтона. Он побеждает благодаря тому, что совершает обгоны, ставя на кон всё. Льюис много лет провёл в борьбе с хорошими гонщиками, он хорош в квалификациях. Он идеально проходит круг, а затем так же проводит гонку. Но вам никогда не увидеть в его исполнении таких удивительных обгонов. Может быть, потому, что он едет первым. Они оба сильны, хоть и в разных областях. Было бы здорово увидеть их борьбу на равных в этом году.



Меня же ждут серьёзные испытания, давление станет иным. Теперь мне необходимо доказать свои навыки во второй год, а в прошлом сезоне на меня давило то, что я новичок. У новичков чуть больше свободы. Теперь этого нет. Я способен прибавить во многом в сравнении с прошлым сезоном», — приводит слова Норриса GrandPrix247.