Финский журналист назвал дерьмом машину Райкконена

Финский журналист Ники Юусела поделился мнением о машине «Альфа Ромео» по итогам официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Напомним, за «Альфа Ромео» выступают 40-летний финн Кими Райкконен, чемпион мира 2007 года, и итальянец Антонио Джовинацци.

«На тестах я пообщался с несколькими опытными журналистами, которые посетили более 500 Гран-при. С их слов выяснилось, что машина «Альфа Ромео» — дерьмо», — приводит слова журналиста Nextgen-Auto.

В сезоне-2019 «Альфа Ромео» заняла восьмое место в Кубке конструкторов, опередив «Хаас» и «Уильямс». На счету команды оказалось 57 очков, 43 из которых принёс Райкконен, а 13 — Джовинацци.

Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

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