В отеле вблизи трассы Формулы-1 в Австралии выявлен случай заражения коронавирусом
Отель в Мельбурне, расположенные неподалёку от автодрома «Альберт-Парк» сообщил о случае заражения коронавирусом у одного из постояльцев, сообщает GPBlog.
Отель закрыт на карантин, персонал проведёт ближайшие две недели дома, однако пока неизвестно, каковы будут последствия этого инцидента.
Организаторы гонки, в свою очередь, по-прежнему считают, что гонка пройдёт в штатном режиме, а зрителей допустят на трибуны.
Напомним, сразу два этапа чемпионата мира уже пострадали от эпидемии коронавируса в мире — Гран-при Китая был отложен на неопределённый срок, а этап в Бахрейне пройдёт без зрителей.
Всего на настоящий момент в Австралии выявлено 107 случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 21 вылечился.
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