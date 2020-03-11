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«Макларен» и «Хаас» подтвердили информацию о возможном коронавирусе у сотрудников

«Макларен» и «Хаас» подтвердили информацию о возможном коронавирусе у сотрудников
Авто / Формула-1 0

В «Макларене» и «Хаасе» отреагировали на сообщения, что у некоторых из их сотрудников выявлены симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией. В командах подтвердили, что трое сотрудников отправились на добровольный карантин в отеле в Мельбурне, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Австралии.

«Один из наших сотрудников самоизолировался в отеле, после того как у него выявили симптомы с подозрением на коронавирус. Результаты анализов будут завтра вечером», — сказано в сообщении пресс-службы «Макларена».

«У двоих сотрудников проявились определённые симптомы. Они сдали анализы и самоизолировались в ожидании результатов», — сказано в сообщении пресс-службы «Хааса».

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