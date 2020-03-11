«Макларен» и «Хаас» подтвердили информацию о возможном коронавирусе у сотрудников
В «Макларене» и «Хаасе» отреагировали на сообщения, что у некоторых из их сотрудников выявлены симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией. В командах подтвердили, что трое сотрудников отправились на добровольный карантин в отеле в Мельбурне, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Австралии.
«Один из наших сотрудников самоизолировался в отеле, после того как у него выявили симптомы с подозрением на коронавирус. Результаты анализов будут завтра вечером», — сказано в сообщении пресс-службы «Макларена».
«У двоих сотрудников проявились определённые симптомы. Они сдали анализы и самоизолировались в ожидании результатов», — сказано в сообщении пресс-службы «Хааса».
У сотрудников «Макларена» и «Хааса» заподозрили коронавирус
Читайте также
- 11 марта 2020
-
12:47
-
12:04
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
-
21:57
-
20:42
-
20:01
-
18:34
-
17:37
-
17:35
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:00
-
13:26
-
13:16
-
13:00
-
12:10
-
11:00
-
10:19
-
09:04
-
00:04
- 9 марта 2020
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
20:42
-
19:48
-
18:42
-
17:30
Партнерский контент