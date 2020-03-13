IndyCar и NASCAR отложили старт сезона из-за коронавируса

В США продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Так, руководство ведущих автоспортивных серий Северной Америки — IndyCar и NASCAR приняли решение отложить старт сезона. Соответствующие заявления опубликованы на страницах чемпионатов в социальных сетях.
Старт сезона в IndyCar был запланирован на предстоящий уик-энд. Теперь он отложен как минимум до мая. Таким образом, в чемпионате отменяются этапы в Сент-Питерсбурге, Лонг-Бич, Алабаме и Остине.
В NASCAR решили перенести этап, запланированный на предстоящий уик-энд, а также гонку, которая должна была пройти на следующей неделе. В серии намерены продолжить мониторить ситуацию с распространением заболевания.
Напомним, ранее из-за коронавируса был отложен старт сезона в Формуле-1, Формуле-2 и Формуле-3. Сезон Формулы-E приостановлен на два месяца.
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