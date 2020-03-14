Петров прокомментировал десятую годовщину дебюта в Формуле-1

Первый в истории Формулы-1 российский гонщик Виталий Петров поделился мыслями о десятой годовщине дебюта в чемпионате, а также поблагодарил всех, кто был причастен к этому событию.

«Дебют в Формуле-1 стал возможен благодаря работе десятков самых разных людей, а поддерживали меня и вовсе тысячи. И даже сейчас, десять лет спустя, не забываю об этой помощи и поддержке. Хочу поблагодарить всех — от семьи до всех болельщиков, кто хотя бы раз посмотрел гонку с моим участием. В ходе спортивной карьеры я полностью отдавал себя этому делу, стремился добиваться максимальных результатов, и эта поддержка всегда очень помогала, придавала дополнительные силы. Ещё раз спасибо всем и каждому», — написал Петров на своей странице в «Инстаграме».