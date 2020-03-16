РАФ наградила Шварцмана, Ротенберга и призёров «24 часов Ле-Мана»

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг и пилоты программы получили специальные кубки на церемонии награждения чемпионов автомобильного спорта 2019 года, которое состоялось 14 марта в новом спортивно-развлекательном комплексе «Игора Драйв», сообщает пресс-служба программы.



Российская автомобильная федерация наградила Бориса Ротенберга в двух специальных номинациях: «За представление российского спорта на международной арене» и «За вклад в победу сборной России на первых Всемирных автоспортивных играх».



Роберт Шварцман получил награду в номинации «Победа года» за свой чемпионский титул в Формуле-3, который он завоевал в 2019 году. Победителями в номинации «Подиум года» стала команда SMP Racing, бронзовый призёр «24 часов Ле-Мана» 2019 года. На сцену за специальной наградой поднялись Борис Ротенберг и пилоты Михаил Алёшин, Виталий Петров, Егор Оруджев и Сергей Сироткин.