Тест отца Мазепина на коронавирус дал отрицательный результат

Дмитрий Мазепин, отец российского гонщика Формулы-2 Никиты Мазепина, прошёл тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее стало известно, что миллиардер на протяжении некоторого времени испытывал недомогание, у Мазепина-старшего проявились все симптомы ОРВИ: температура, насморк, кашель. Мазепин перестраховался и вызвал скорую. Медики сразу заподозрили коронавирус и взяли анализ. Результаты стали известны лишь через несколько дней, так как понадобилось время на перевозку материалов в центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Новосибирске.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.
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